Santilli y Adorni inician las negociaciones del Presupuesto 2026 con los gobernadores en Casa Rosada

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, asumió un rol central en las conversaciones por el Presupuesto 2026, que el Gobierno busca consensuar con las provincias antes de su envío al Congreso. Junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni, encabezará una serie de reuniones bilaterales en la Casa Rosada con gobernadores de distintos signos políticos.

Reuniones con gobernadores de Chubut, Catamarca, Córdoba, San Juan y Salta

Según confirmaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, el martes Santilli recibirá a Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), mientras que el lunes hará lo propio con Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba) y Gustavo Sáenz (Salta). Todas las reuniones se realizarán en Balcarce 50 y tendrán un formato de diálogo individual.

“Son encuentros bilaterales para avanzar en acuerdos concretos sobre el Presupuesto. Santilli invitó a Adorni a participar como parte del equipo económico y político de la negociación”, indicaron voceros de Interior.

El nuevo rol político de Santilli

Aunque aún no asumió formalmente su cargo, el dirigente del PRO comenzó a ejercer funciones de enlace político entre la presidencia de Javier Milei y los gobiernos provinciales. El propio Santilli había adelantado que su prioridad sería reunirse con los gobernadores para alcanzar consensos sobre las reformas “que necesita el país”.

En los últimos días mantuvo contactos informales con varios mandatarios, preparando el terreno para una negociación clave: el tratamiento del Presupuesto 2026, que incluirá ajustes en transferencias, obra pública y gastos corrientes.

Reclamos provinciales y agenda de reformas

Las provincias llegan a la mesa de negociación con demandas acumuladas, entre ellas la actualización de fondos por coparticipación y la reanudación de obras de infraestructura frenadas durante 2024.

A su vez, el Ejecutivo busca que los mandatarios respalden en el Congreso un paquete de reformas estructurales —laboral, tributaria y penal— que Milei calificó como “de segunda generación” tras su reciente triunfo electoral.

Un equilibrio de poder en el Congreso

Con su nueva tarea, Santilli asume la articulación política con los bloques provinciales en ambas cámaras. Su misión será garantizar una base de sustentación parlamentaria que permita al Gobierno avanzar con las leyes del próximo año.

Por su parte, Adorni aportará la visión técnica y comunicacional, reforzando la estrategia del oficialismo de “mostrar un gobierno de diálogo con las provincias”.

Un gesto hacia los mandatarios tras la cumbre con Milei

Santilli no participó de la reunión que Milei mantuvo con 20 gobernadores luego de las elecciones legislativas, encuentro que fue liderado por Guillermo Francos y Lisandro Catalán, hoy fuera del gabinete. La agenda actual marca su debut político como ministro, en un contexto donde el Ejecutivo busca recomponer vínculos y asegurar apoyos clave de cara a un año legislativo complejo.

Aún resta saber si Santilli renunciará a su banca en Diputados antes del 10 de diciembre, fecha en la que se producirá el recambio parlamentario. Mientras tanto, ya se posiciona como una de las figuras fuertes del Gobierno en la nueva etapa de negociación política y fiscal.