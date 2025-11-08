Se viene un nuevo paro universitario por 72 horas

La semana que viene continuará el reclamo de las universidades públicas nacionales.

Luego de un congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, se confirmó un paro nacional de 72 horas para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre.

"Nuestros ingresos quedaron muy por debajo de la inflación y varias universidades ya declararon la emergencia presupuestaria porque los fondos actuales no alcanzan para terminar el año", argumentaron.

En las últimas semanas, y en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2026, el Gobierno se blindó discursivamente ante la estrategia opositora, que pretendía incluir mayores fondos para los sectores que recibieron partidas de emergencia por ley -aunque posteriormente fueron vetadas-.

Así fue que anunciaron aumentos consecutivos para el sector de discapacidad y emergencia pediátrica. Sin embargo, las universidades fueron excluidas de las medidas y aún sigue sin implementarse la Ley de Financiamiento Universitario, pese a que fue revertido el veto por ambas cámaras del Congreso.

Además, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó la postura del Gobierno nacional de incrementos salariales unilaterales: "No está previsto el aumento de salarios en la medida que lo solicitan los sindicatos".

Un informe de CONADU relevó que la pérdida salarial (a agosto del 2025) en términos reales fue del 38,7%, comparando con diciembre de 2023, mientras que la reducción real en gastos de funcionamiento por ese mismo período fue del 33,4%.