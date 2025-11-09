Día de la Adopción: La historia de Isaac y Gisel, el valor de construir una familia

En el marco del Mes de la Adopción, el Gobierno salteño compartió la historia de Isaac, un niño que hoy crece en el cuidado y el acompañamiento de Gisel, su mamá adoptiva, y de toda una red familiar y profesional que sostiene su desarrollo.

Gisel trabaja como enfermera en el Hospital Materno Infantil, donde conoció a Isaac cuando era bebé y atravesaba un delicado estado de salud. El niño había nacido con una discapacidad intestinal y dificultades en la movilidad de sus brazos, por lo que permaneció varios meses internado, acompañado por equipos de salud pediátrica y cuidadoras del Hogar Casa Cuna.

Con el paso de los días, y tras escucharlo llorar durante un turno de guardia, Gisel decidió no alejarse más. Inició el proceso de vinculación y guarda con fines adoptivos, informándose y realizando todos los pasos requeridos por el Registro Único de Aspirantes. Hoy, esa decisión derivó en una familia consolidada, en la que también participan su pareja, los abuelos y las tías de Isaac, que acompañan su cuidado diario.

Cada 9 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Adopción, una fecha que busca visibilizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno afectivo estable. La adopción no es únicamente un trámite legal: es un encuentro, una construcción cotidiana donde se elige acompañar, sostener y abrir camino para que alguien pueda sentirse en casa.

El equipo médico que sigue la evolución de Isaac destacó los avances logrados desde que comenzó a vivir con su familia. Según el Dr. Juan José Serna Pedraza, pediatra del Materno Infantil, la mejora en el estado clínico es notoria y sostenida, reflejando la incidencia positiva que tiene el afecto, la contención y la estabilidad en la salud de un niño.

Actualmente, en la provincia, más de 80 niñas, niños y adolescentes cuentan con una medida judicial de adoptabilidad y se encuentran a la espera de una familia. La mayoría tiene más de 5 años, y un porcentaje menor presenta discapacidad o necesidades de apoyos específicos.

Por eso, la campaña “Construir una Familia”, coordinada por la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, busca desmitificar ideas extendidas, como que solo se puede adoptar bebés o que el proceso es inaccesible.

Las personas interesadas en iniciar el proceso pueden comunicarse con la Secretaría Tutelar del Poder Judicial al 4258026, de lunes a viernes de 8 a 13, o consultar la información actualizada en:

https://www.justiciasalta.gov.ar/es/aspirantes-a-guarda