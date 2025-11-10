Esperan más de 15 mil salteños en el autódromo para disfrutar del TC2000

El Autódromo “Martín Miguel de Güemes” volverá a vibrar con motores y velocidad el 22 y 23 de noviembre, cuando se dispute la 11° fecha del Campeonato Argentino de TC2000 YPF Infinia junto a la Copa Rookie Latam.

El presidente del Auto Club Salta, Pablo Sardi, en diálogo con InformateSalta, adelantó que "se espera la presencia de más de 15 mil personas. "Se están desarrollando todas las obras para que la gente pueda estar contenida de la mejor manera y puedan ver el espectáculo desde muchos sectores", comentó.

Además adelantó que habrá alrededor de 120 autos distribuidos en siete categorías. "La verdad que para nosotros que el TC vuelva a SALTA es un lujo, un privilegio", agregó.

La actividad oficial comenzará el sábado a las 8:30 y se extenderá hasta las 17 horas, mientras que el domingo las pruebas arrancarán temprano y finalizarán cerca de las 15 con el podio y un gran cierre.

Como novedad, todos los autos de la categoría TC2000 deberán ingresar a boxes para realizar al menos un cambio de neumático. “Va a ser un gran espectáculo, no se da en todos los autódromos. Es algo innovador y vistoso para el público”, señaló.

La última visita del TC2000 al trazado salteño fue el 21 de julio de 2019, cuando Matías Rossi se impuso con el Toyota Corolla, seguido por Julián Santero y Leonel Pernía. En total, esta será la octava vez que la categoría compite en Salta, donde Rossi es el máximo ganador con dos triunfos.







