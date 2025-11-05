El TC2000 vuelve a Salta con figuras de primer nivel: Rossi y Pernía, entre los confirmados

Después de seis años, el TC2000 regresa al norte argentino. El 22 y 23 de noviembre el autódromo “Martín Miguel de Güemes” volverá a vibrar con el TC2000 YPF Infinia, que celebrará su 11ª fecha del campeonato junto a la Copa Rookie Latam y las categorías zonales del NOA.

Entre los pilotos confirmados se destacan Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing), Leonel Pernía (Honda YPF Racing), Franco Vivian (YPF Elaion Auro Proracing) y Gabriel Ponce de León (Corsi Sport), además de jóvenes promesas que pelean por el título 2025.

“Salta es tuerca, no hay duda de eso. La gente vive el automovilismo con una pasión enorme”, destacó Diego Levy, de Tango Motorsports, una de las empresas organizadoras.

Levy resaltó además que el circuito local “es un desafío técnico importante” por su altitud y curvas características, como la famosa “cola del avión”.

El regreso del TC2000 fue posible gracias al acuerdo entre la categoría y el Gobierno provincial, que garantizará la realización del evento en 2025, 2026 y 2027. “La voluntad es que Salta vuelva a tener automovilismo de primer nivel todos los años”, aseguró Levy.

La última visita del TC2000 a Salta fue en julio de 2019, cuando Matías Rossi se impuso con Toyota, seguido por Julián Santero y Leonel Pernía. En total, será la octava visita de la categoría al autódromo “Martín Miguel de Güemes”, donde Rossi es el máximo ganador con dos triunfos.