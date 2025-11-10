Scaloni pierde a Enzo Fernández, Julián Álvarez, Molina y Simeone para la gira por África

Deportes10/11/2025
Mientras la Selección Argentina comienza a reunirse en España para afrontar el amistoso del viernes ante Angola en Luanda, la AFA confirmó este lunes la baja de cuatro futbolistas de la lista original de Lionel Scaloni: Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.

Desde el cuerpo técnico informaron que Fernández no será parte de la gira debido a que padece “un edema óseo en la rodilla derecha” y continuará su recuperación en el Chelsea. En tanto, Molina, Álvarez y Simeone, los tres jugadores del Atlético de Madrid, no pudieron completar los trámites sanitarios de vacunación contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar a Angola.

Ante las bajas, Scaloni llamó a Kevin Mac Allister, defensor del Union St. Gilloise de Bélgica, y al mediocampista Emiliano Buendía, del Aston Villa, quien viene de convertir un gol en la Premier League.

El plantel albiceleste realizará una miniconcentración en Alicante antes de viajar a África. Los entrenamientos comenzaron este lunes por la tarde en el predio Las Fincas Resort, y continuarán hasta el jueves, día en que Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa previa al viaje a Luanda.

El partido ante Angola se disputará el viernes 8 de noviembre en el estadio 11 de Noviembre, marcando una nueva experiencia internacional para el seleccionado, que busca rodaje antes de la fecha FIFA de marzo.

