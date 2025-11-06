Dibu Martínez y un hincha de Racing nominados a los premios The Best de la FIFA

El inicio del proceso de votación para los premios The Best 2025 de la FIFA marca un nuevo capítulo en la disputa por el reconocimiento a los mejores exponentes del fútbol mundial.

Desde hoy y hasta el 28 de noviembre, capitanes y seleccionadores de las 211 federaciones miembros, periodistas especializados y aficionados podrán elegir a los próximos ganadores a través de la página oficial de la FIFA. Entre los nominados se encuentran Emiliano Dibu Martínez, a mejor arquero, y Alejandro Ciganotto, hincha de Racing ternado al Fan Award.

Dibu, arquero del Aston Villa, aspira a repetir el reconocimiento que obtuvo en 2022 y 2024 como mejor guardameta del mundo. En esta ocasión, Martínez comparte la terna con arqueros de renombre internacional: Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Thibaut Courtois (Real Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal) y Wojciech Szczęsny (Barcelona), entre otros. La competencia en la categoría de mejor arquero del año se presenta especialmente reñida, dada la calidad y trayectoria de los candidatos.

Por su parte, Ciganotto, hincha de la Academia, fue nominado al Premio The Best a la Afición de la FIFA por una travesía singular: viajó a dedo desde Argentina hasta Río de Janeiro para presenciar la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo. Este gesto lo posicionó entre los finalistas junto a Manolo el del Bombo, figura emblemática de la hinchada española, y los seguidores del Zakho iraquí.