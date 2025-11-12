Según el INDEC: Un cuarto de la población de ingresos bajos se endeudó con personas cercanas

Este martes el INDEC publicó un informe que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), con el objetivo de mostrar cómo organizan su economía los hogares argentinos. El documento señala que un 22,5% de los hogares con bajos ingresos solicitaron un préstamo con familiares o amigos entre enero y junio de este año.

El porcentaje disminuye al 13,3% para los sectores medios y al 8,3% para los altos. Asimismo, el endeudamiento con instituciones financieras fue del 13,9% en los hogares más necesitados, del 15% en los de ingresos medios y del 13,3% en los más pudientes.

Analizando en términos agregados, el 16,1% de los argentinos necesitó asistencia de bancos, mientras que el 14,2% recurrió a personas de su entorno más íntimo para satisfacer sus gastos cotidianos.

Los datos exhibieron que el porcentaje de hogares con uso de préstamos bancarios y del sistema financiero en general se redujo y se estancó desde 2020 hasta 2023. El pico de la serie se registró en el segundo semestre de 2019, mientras que a partir de 2024 se observa un nuevo crecimiento de esta estrategia, con niveles similares a los de 2019.

El INDEC señaló también que el 40,8% de los hogares usó ahorros o vendió pertenencias para afrontar consumos. La gran mayoría corresponde a población de ingresos medios y bajos.