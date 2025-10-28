El INDEC asegura que los salarios aumentaron más que la inflación

Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos los salarios registrados, que incluyen privados y públicos, escalaron 2,4% promedio en agosto.

La inflación en ese mes fue de 1,9%, lo que implica un crecimiento real de 0,5%. Así y todo, continúan perdiendo un 4,74% del poder adquisitivo frente a noviembre 2023, momento en el que asumió su cargo Javier Milei, según la medición que publicó Ámbito.

Los privados aumentaron un 2,2% en agosto, mientras que los públicos se incrementaron 2,8% y ambos tuvieron un crecimiento real frente a la inflación, que fue del 1,9%. Sin embargo, los haberes públicos acumulan una pérdida de 13,22% desde noviembre 2023.



