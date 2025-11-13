Pervertido se masturbaba frente a una escuela en Quijano: "Sentí impotencia y asco"

Un lamentable episodio vivio una vecina de Campo Quijano al pasar por la escuela técnica. Eran las 10.30 de la mañana del miércoles, cuando la mujer realizaba una caminata por calle Ingeniero Maury, camino a Pucará y observó a metros de la institución educativa como un joven, con los pantalones abajo se masturbaba.

Alarmada por el hecho, que además estaba cerca de chicos y a plena luz del día alertó a la policía a través del 911. Minutos después, un patrullero y agentes en bicicleta que custodian la zona llegaron al lugar y lo detuvieron en flagrancia, ya que el hombre continuaba con los pantalones bajos aún ese momento.

La mujer aún preocupada, contó a través del Valle de Lerma Hoy “Sentí impotencia y asco. Pensé en los chicos que podrían haber salido de la escuela y cruzarse con ese individuo” además dijo que podría tener entre 20 o 25 años, pidió a la comunidad estar alerta.