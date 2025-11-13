Mosconi: Entraron a robar a una vivienda y quedaron grabados

Mosconi: Entraron a robar a una vivienda y quedaron grabadosInterior13/11/2025
En General Mosconi se produjo un hecho de inseguridad cuando dos ladrones ingresaron a robar en una vivienda.
Esto sucedió en un hogar de barrio 447 Viviendas, lugar que fue el blanco de estos delincuentes que durante la madrugada, alrededor de las 4 am, forzaron el ingreso con herramientas y se llevaron todo lo que pudieron.
En las cámaras de seguridad se puede ver el momento en que los encapuchados llegan en motocicletas y como huyen del lugar tras encenderse una alarma.
Según informó Multivisión, se sospecha que los sujetos serían de Tartagal, donde ya se registraron robos bajo la misma modalidad.
Te puede interesar
Lo más visto