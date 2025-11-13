Mosconi: Entraron a robar a una vivienda y quedaron grabados

En General Mosconi se produjo un hecho de inseguridad cuando dos ladrones ingresaron a robar en una vivienda.

Esto sucedió en un hogar de barrio 447 Viviendas, lugar que fue el blanco de estos delincuentes que durante la madrugada, alrededor de las 4 am, forzaron el ingreso con herramientas y se llevaron todo lo que pudieron.

En las cámaras de seguridad se puede ver el momento en que los encapuchados llegan en motocicletas y como huyen del lugar tras encenderse una alarma.

Según informó Multivisión, se sospecha que los sujetos serían de Tartagal, donde ya se registraron robos bajo la misma modalidad.