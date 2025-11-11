“Me perforó el intestino”, el dramático pedido de ayuda de René, atacado en Mosconi

El 28 de diciembre de 2024, René Omar Salinas, fue interceptado en B° 17 de Agosto de General Enrique Mosconi, por Fernando Hueso, alias "Yanky", quien además de asaltarlo, portando dos cuchillos, le perforó el Intestino del colon.

"Yo venía de la casa de mi abuela, me apareció machado, drogado el muchacho, me dijo que le de plata, yo le dije que no. Me sacó dos cuchillos y me perforó el intestino del colón del lado izquierdo. De urgencia me llevaron al hospital de Moconi, el doctor Flores dijo que era una herida superficial, me suturó sin limpiar y me dio una receta. Cuando salí del hospital me descompuse, unos tíos me metieron al hospital y me internaron, en todo momento decía que era una herida superficial".

Denunció que el médico en cuestión insistió hasta último momento en que la herida era superficial y le habría manifestado a la esposa de René que le daría el alta cuando él se pare de la cama y vaya y le pida.

Sin ecografías ni ningún estudio que advierta la verdadera peligrosidad de su herida, que finalmente fue atendido de urgencia en el hospital de Tartagal.

"A las 11 de la noche me llevaron a Targagal. Llegué y me pusieron la sonda y al día siguiente entré a cirugía. Tenía perforado el intestino del colón, tenía todo infectado. Me hicieron 25 puntos, desde arriba de la boca del estomago hasta abajo del pupo".

Desesperado, René apela a la solidaridad de los Corazones Salteños para reunir dinero y así poder comprarse las bolsitas de colostomía e incluso viajar a Salta para ver si llegaron materiales que necesita.

"Busco las bolsitas de colostomía, pero la verdad no me alcanza, están muy cara, yo no puedo trabajar. Cada una debe salir $15 mil pero a mí me conviene comprar una cajita que me vienen 10 y me duran 1 mes, que sale $180 mil" dijo por Mosconi TV Color.

Sobre el hombre que lo lesionó, contó que está detenido pero su vida se detuvo, ya que trabajaba de mecánico y por ahora no puede hacer fuerza. Espera que le llegue la sutura mecánica para poder retomar, en la medida de lo posible a su vida y ser el sustento de su hogar.

"Pido que por favor me ayuden para poder comprar las bolsas de colostomía" Podés llamarlo o escribirle al 3875791689.