Nuevas vacantes laborales: Buscan personal de limpieza y choferes de carga peligrosa

La Red de Empleo de la Municipalidad de Salta anunció nuevas oportunidades laborales destinadas a residentes de Salta Capital y el área metropolitana. Las búsquedas están orientadas a personal de limpieza y a conductores especializados en carga peligrosa. Por consultas, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 3874263054.

La Oficina de Empleo continúa acompañando a empresas locales en sus procesos de selección, brindando asesoramiento gratuito y facilitando el acceso a puestos formales dentro de los sectores gastronómico, de servicios y logística especializada en la ciudad de Salta.

La convocatoria para personal de limpieza está dirigida a personas con secundario completo y una experiencia mínima de seis meses en tareas de limpieza general, riego y cuidado de huerta. Además, se requieren conocimientos básicos de seguridad e higiene vinculados al uso adecuado de productos de limpieza y disponibilidad para trabajar media jornada en establecimientos de Salta Capital.

En cuanto a la búsqueda de chofer de carga peligrosa, está orientada a conductores con más de cinco años de experiencia en manejo en zonas de cordillera, transporte de cargas peligrosas y traslado de hidrocarburos en la región de la Puna salteña. Entre los requisitos se incluye secundario completo, conocimientos de cisterna y playas, normas de seguridad y mecánica básica, sumado a una buena condición física para realizar tareas de fuerza. Es indispensable contar con licencia de conducir categoría E, habilitación para carga peligrosa y disponibilidad para trabajar bajo modalidad Roster, a definir por la empresa.

Desde la Red de Empleo se realiza un proceso de selección integral que incluye asistencia sin costo, confidencialidad, acompañamiento técnico, coordinación con empresas y acceso a una base de datos con perfiles actualizados de la ciudad de Salta y alrededores.

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes vigentes en el Facebook oficial de la Oficina de Empleo, por correo electrónico a [email protected], o vía WhatsApp al 3874263054.