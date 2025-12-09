Atención turistas: Volvió el barbijo en Europa y una enfermedad colapsa los hospitales

Todo el hemisferio norte afronta una inesperada crisis de salud debido a la propagación de una cepa específica de la gripe H3N2 lo que provoca un incremento de los casos más allá de lo normal para la temporada, lo que obliga a intensificar los protocolos de salud pública.

El inusual incremento de los casos está ejerciendo una fuerte presión sobre la infraestructura sanitaria, con hospitales y clínicas lidiando con una mayor afluencia de pacientes. Un ejemplo de esta carga se nota en el Reino Unido en dónde los ingresos hospitalarios han aumentado un 56% de forma interanual en las últimas semanas.

Debido a este contexto, las autoridades están emitiendo una serie de recomendaciones claves incluyendo el consejo de aislarse inmediatamente y usar barbijo para evitar contagios.