Cambios en el Gabinete Provincial: Los que se van y los que llegan

Ayer martes, se llevó a cabo la reunión de Gabinete, donde estuvo el gobernador Gustavo Sáenz, al frente de la misma.

Según adelantó, el ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, los cambios se oficializarán en los próximos días ya que el lunes, estaría previsto que asuman los nuevos funcionarios.

Días pasados, se oficializaron los cambios en el Gabinete a través de la promulgación de la Ley 8511, que aprobó semanas atrás la Legislatura Provincial. Allí se detalla que la nueva estructura quedará conformado de la siguiente manera:

Jefatura de Gabinete

Gobierno y Justicia

Economía y Servicios Públicos

Desarrollo Social

Educación y Cultura

Salud Pública

Producción y Minería

Turismo y Deportes

Seguridad

Aún no se ha confirmados quienes serán los que siguen, salvo el caso del ministro Ricardo Villada, cuyo alejamiento se informó semanas atrás. En su lugar, asumirá Ignacio “Nacho” Jarsún, quien también estará coordinando el trabajo en Aguas del Norte, debido a las obras en ejecución.



En el caso de la cartera que conduce Sergio Camacho, la misma no forma parte de la nueva estructura de Gobierno, por lo que deja ese lugar, para tomar la Jefatura de Gabinete provincial.

Por otro lado, en el Ministerio de Producción y Minería, el nombre que pisa fuerte es el de Ignacio Lupión, actual presidente de Salta Forestal y ex titular de la Sociedad Rural Salteña. Su designación sería un claro guiño al campo, uno de los motores de la economía provincial.

En tanto, la actual secretaria de Minería, Romina Sassarini, quien ya lleva 3 años en ese puesto, sería reemplazada por Gustavo Carrizo.

¿La tapada?

Ayer martes, en la reunión de Gabinete, estuvo presente la diputada nacional mandato cumplido, Pamela Calletti, por lo que no se descarta que también se sume a la nueva estructura de gobierno de Gustavo Sáenz.

En las próximas horas se confirmarán los cambios para el nuevo equipo de gobierno.