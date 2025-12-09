Salteños molestos por “Divinas”, pidieron el cierre del local

A través de las redes sociales los salteños se expresaron sobre el escándalo en el local de indumentaria Divinas.

Los incidentes se dieron el fin de semana en el local de calle Esteco, donde se encuentra la nueva sucursal. Según trascendió, los vecinos se quejaron por el ruido que hacían los miembros del local perturbándolos, desatándose un conflicto entre las partes que requirió de la intervención policial.

Aparentemente el conflicto habría iniciado cuando una pareja vecina fue de manera pacífica a solicitarles que bajaran el volumen de la música ya que su bebé no podía dormir, a lo que se estima que la dueña del comercio habría comenzado una agresión contra ellos.

Los salteños opinaron a través de las redes sociales de InformateSalta quejándose por la sucursal. “Un verdadero peligro para la gente. Los tiene amenazados imagínate suelta” comentó un usuario.

“La verdad dejan mucho q decir las dueñas, tendrían que haber evitado esto, atacaban a la policía” agregó otro usurario molesto por cómo se dio la situación. Incluso, un seguidor pidió: “cierre local ya!!” y “Si, mínimo una clausura como multa” agregó otro.