Pozo petrolero: Llaman a hacer un análisis profundo de la fuga para definir acciones

La situación ambiental que se vive en cercanías de Pichanal a causa de un pozo petrolero abandonado que se encuentra fuera de control sigue generando enorme preocupación, más tras la publicación de imágenes que confirman la continuidad de las fugas del recurso.

Al respecto del caso, el doctor en Biología e investigador de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Enrique Derlindati, analizó el caso y advirtió que la falta de información y la ausencia de estudios en terreno impiden dimensionar la verdadera magnitud del daño ambiental generado.

En diálogo con FM Aries, Derlindati señaló que si bien hay reportes sobre animales muertos y hasta rumores de personas afectadas, "en realidad no podemos asegurar nada porque no hay información”, preocupado así por la falta de data precisa para dimensionar la gravedad del caso.

El biólogo de la UNSa explicó que el impacto que se observa en las imágenes publicadas es "enorme", pero remarcó que las fotografías solo ofrecen una visión superficial de la crisis. "Es difícil de evaluar de imágenes, eso requiere una evaluación en terreno, ir, aún no está claro el tipo de pérdida que hay, qué tipo de gases son los que están emanando", sostuvo el docente.

Algo que enfatizó es que, con lo publicado por la ONG Greenpeace, las imágenes muestran una situación grave, pero no permiten estimar la extensión real del problema. Aquí explicó que si bien se puede observar "vegetación muerta en pie, se ve cambios de color en el suelo, el agua con colores bastante asociados a hidrocarburos", esto es solo una aproximación.

Para obtener un diagnóstico profundo y preciso de lo que ocurre en el área afectada, el investigador subrayó que son esenciales las acciones concretas en el lugar. "La realidad es que un análisis, un diagnóstico profundo requiere de toma de muestras, etcétera, que es lo que no está o al menos no están informando que lo estén haciendo", enfatizó el biólogo.

El especialista de la UNSa insistió en que, mientras no se realicen las mediciones y la toma de muestras necesarias para identificar con exactitud los fluidos y gases emanados, es imposible para cualquier especialista estimar la extensión del daño y proponer soluciones de remediación adecuadas.