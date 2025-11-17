Nueva fuga en Pichanal: El pozo petrolero vuelve a dejar animales muertos

Una nueva fuga de gas y líquidos contaminados en el pozo petrolero LO-X10, ubicado en la zona rural de Pichanal, volvió a generar un grave impacto ambiental y social. Según lo informado por UVCCanal10, la filtración operada por la empresa President Petroleum S.A., afectó directamente a las comunidades que viven en los alrededores y reavivó un conflicto que se repite desde 2023.

Las imágenes registradas en el lugar muestran un escenario crítico: animales muertos, vegetación completamente seca y extensas superficies de pastizales arrasados. Según referentes rurales, los derrames y gases liberados ya provocaron la muerte de cientos de animales y mantienen un alto riesgo de incendio por la presencia de componentes inflamables en superficie.

Fotografía gentileza de Matías García

El daño ambiental se extiende por varios kilómetros. En el terreno se observan árboles secos, charcos contaminados y zonas donde la fauna silvestre quedó atrapada entre los residuos químicos y el barro tóxico. Para las familias rurales, que dependen de la cría de animales y del uso del suelo, las pérdidas son irreparables.

Pese al reclamo constante de las comunidades, aún no hubo una respuesta definitiva que impida que esta situación vuelva a repetirse. La falta de soluciones estructurales mantiene en alerta permanente a los vecinos, que piden controles más estrictos, remediación ambiental y la intervención urgente de las autoridades.