En vísperas a implementarse, destacan la confianza y transparencia de los Juicios por Jurado

La provincia de Salta intensifica los preparativos para la plena implementación del Juicio por Jurados, una modalidad judicial de raigambre constitucional que fomenta la participación ciudadana en la administración de justicia, luego de completar el sorteo del padrón de más de 10.000 personas que podrían integrar estos tribunales, destacándose que la ley ya está vigente y se encuentra en su etapa final de ejecución.

En este contexto, la Dra. Analía Reyes, de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), está visitando la provincia para capacitar a los operadores judiciales, ponderando el sistema como un factor de confianza y democratización.

En diálogo con Multivisión Federal, Reyes destacó el compromiso de la provincia con esta herramienta judicial, llevándose una "grata sorpresa de que los funcionarios y los magistrados están capacitándose, formándose", sobre todo en lo que respecta a las prácticas de litigación oral, esenciales para el sistema.

La especialista en juicios por jurados, quien proviene de la Provincia de Buenos Aires, donde ya se han celebrado más de 1.000 juicios, enfatizó que el sistema aporta un elemento vital y que genera una mayor confianza pública en las sentencias. "Siempre lo que aporta la ciudadanía es ese sentido común, es lo que genera también mayor transparencia, confianza en cómo funciona el sistema de administración justicia, creo que es lo que hace falta en nuestro sistema judicial", explicó sobre los beneficios cívicos del sistema.

Al explicar la mecánica, la especialista detalló que los jurados, que se sortean con paridad de varones y mujeres, se encargarán de determinar la culpabilidad o no culpabilidad de la persona acusada, mientras que la aplicación de la pena específica recae sobre el juez letrado. La decisión final habilita únicamente el veredicto de culpabilidad para la imposición de una pena.

Reyes también resaltó que en Salta, como en la mayoría de las provincias argentinas, se ha implementado la exigencia de unanimidad para la decisión del jurado. "Es una garantía justamente la unanimidad de una decisión de mayor calidad, porque esto genera que todas las personas se tengan que poner de acuerdo tanto para un veredicto de culpabilidad como de no culpabilidad", detalló la referente de la AAJJ.