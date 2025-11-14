Fíjate si estas entre los salteños que puede ser jurado en un juicio

La Corte de Justicia de Salta aprobó el listado definitivo de ciudadanos sorteados para integrar los Jurados del departamento Capital durante el período 2026. La decisión fue formalizada mediante la Acordada N° 14517, firmada por la presidenta Teresa Ovejero y los jueces y juezas del alto tribunal.

El listado fue elevado por la Oficina Judicial de Juicio por Jurado en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 8478, que establece el procedimiento para la conformación de los jurados populares. Con la aprobación de la nómina, la Corte dispuso su publicación por tres días en el Boletín Oficial y en el sitio web oficial del sistema de jurados: https://jurado.electoralsalta.gob.ar .

El objetivo de esta difusión es garantizar la transparencia del proceso y permitir que los ciudadanos realicen observaciones en caso de detectar errores materiales o incumplimientos de los requisitos legales para ser jurado.

En línea con los principios de accesibilidad y celeridad, el tribunal resolvió que todas las observaciones deberán canalizarse por vía digital, a través del correo [email protected].

Esta modalidad permitirá organizar y evaluar de manera más eficiente las presentaciones que pudieran efectuarse.

Este es el listado completo con los salteños que podrán ocupar un lugar en los juicios por jurado: