La economía creció en septiembre según el INDEC

De acuerdo al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, la economía evitó la recesión ya que en el tercer trimestre logró mejorar la performance del trimestre anterior. De esta forma, el organismo oficial no convalidó las estimaciones de la mayoría de las consultoras que profetizaban un resultado negativo.

Es que el documento publicado este martes, determinó que el EMAE subió 0,5% respecto al mes anterior. DE esta manera, el promedio del período comprendido entre julio y septiembre fue también un 0,5% superior al periodo abril-junio.

El organismo había publicado caídas en los dos meses previos, pero este último informe mostró aumentos mensuales en ambos casos. A partir de este ajuste, la cifra de la serie desestacionalizada fue la más elevada desde 2018.

Analizando en términos interanuales, la actividad creció un 5%, Este crecimiento se explica por el aumento en; intermediación financiera (+39,7%); actividades inmobiliarias (+5%), petróleo y minería (+8%), comercio (+2,2%) y pesca (+58,2%).