Salta Basket ganó un partidazo en suplementario y volvió al triunfo ante Huracán Las Heras

Salta Basket volvió a la victoria en La Liga Argentina tras un dramático cierre en tiempo suplementario, venciendo 67-65 a Huracán Las Heras en el Delmi.

Con este resultado, Los Infernales suman su cuarto triunfo en seis presentaciones y ahora enfrentarán dos juegos seguidos como visitantes en La Rioja, el 4 y 6 de diciembre.

El partido, que terminó igualado en 57 durante el tiempo regular, tuvo un desarrollo cambiante. Salta comenzó con un primer cuarto sólido, pero el conjunto mendocino equilibró rápidamente las acciones y logró irse al descanso con un 29-29 que anticipaba una noche complicada.

A partir del tercer cuarto, el duelo se volvió áspero y de alto voltaje emocional. Con mucha fricción y poco goleo, los dirigidos por José De Cecco apostaron a la intensidad defensiva y al empuje del salteño Maxi Torino, quien lideró un pasaje clave para llegar al último cuarto arriba por 44-41.

El cierre fue frenético. Salta no pudo liquidarlo cuando tuvo la chance y Huracán, apoyado en el ex Salta Basket Correa, llevó el partido al suplementario empatando sobre la chicharra. En los cinco minutos extras, y pese a una noche discreta, el norteamericano Hunter convirtió puntos decisivos para que Los Infernales se quedaran con un triunfo tan sufrido como valioso.

Próximos partidos

• Fusión Riojana – 4/12, en La Caldera Verde (horario a confirmar)

• Amancay La Rioja – 6/12, en Club Atlético Riojano (horario a confirmar)

• Salta Basket vs Colón (Santa Fe) – Estadio Delmi (horario a confirmar)