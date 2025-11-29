Quién es Anahí, la tiktoker a la que diez personas atacaron “por linda” a la salida de Tropitango

Una tiktoker de 18 años sufrió un brutal ataque a la salida del boliche Tropitango, en General Pacheco, en donde diez personas se abalanzaron sobre ella y la golpearon de manera atroz. Todo fue filmado por un testigo.

Anahí, la víctima, contó que ya realizó la denuncia formal y pidió que detengan a los sospechosos, que serían al menos ocho mujeres y dos hombres. “Quiero que vayan presos porque me quisieron romper una botella en la cabeza, pero no pudieron", aseguró en diálogo con Mediodía Noticias.

La influencer, que vive en Pilar, tiene una amplia llegada en las redes sociales, ya que entre su cuenta de Instagram y de TikTok suma casi 700 mil seguidores.

Sus publicaciones reflejan que es amante de las motos, hincha de Boca Juniors y trabaja en una estación de servicio.

En un posteo que compartió en su cuenta de Instagram, contó los detalles de cómo fue la agresión. “Me pegaron entre 8 chicas y 2 hombres (no los conozco) a la salida del Tropitango en General Pacheco el 24 de noviembre. Me golpearon, me patearon, me escupieron y me dejaron desmayada”, denunció en un escrito.

“Me defendí como pude, pero eran demasiados. Me estuvieron pegando durante media hora, no me dejaban tranquila”, sumó.

“Esto no es un caso aislado. Hace 2 años, una chica fue apuñalada y asesinada en el mismo lugar. Siguen publicando historias en redes sociales, provocándome y riéndose de lo que pasó. Me tiraban cosas mientras estaba golpeada en mi casa, diciendo ‘más odiadas que nunca’ pero acá estamos. Me duele la impunidad con la que actuaron. Me dijeron que me iban a matar y lo intentaron”, concluyó el posteo, que fue subido con videos que muestran el momento del ataque.

Esas imágenes muestran que Anahí fue rodeada por una patota, le pegaron entre varias personas, la patearon e impidieron que otros ayuden. “Desde que salí (del boliche), me estaban diciendo cosas estas chicas. Me decían que yo me hacía la tiktoker, la influencer, que me hacía la linda”, contó en una entrevista para Mediodía Noticias.

La joven quedó con varios golpes y rasguños en la cara, en los brazos y piernas y hasta en la espalda. Además, mostró en sus redes sociales cómo le arrancaron un mechón de pelo.

La chica identificó a varias de las personas que la atacaron y lo denunció ante la Policía. Ahora, la Justicia deberá investigar las responsabilidades de los agresores y decidir si son detenidos. /TN