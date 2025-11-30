Caso ANDIS: Quiénes son los funcionarios que se fueron del Gobierno por sus vínculos con Miguel Calvete

Un funcionario de la Oficina Anticorrupción (OA) renunció a su cargo tras ser vinculado en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Su salida se dio después de que su nombre figurara en un papel hallado en un allanamiento a un empresario farmacéutico.

El integrante de la OA que abandonó la cartera se trata de Camilo Cordero Fabbri, quien se desempeñaba como coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias.

Fabbri también es abogado de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales apuntados en el caso ANDIS, acusado de haber sido líder u organizador de una asociación ilícita bajo el rol de lobbista de diferentes laboratorios con funcionarios respondiéndole de manera directa.

Esta semana se llevó a cabo un allanamiento en una propiedad de Calvete y la Policía halló un papel pegado en la cocina con instrucciones para evitar problemas legales.

“Cualquiera que pregunte por Indecom, Finfox, Profarma, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz [pareja de Calvete]: ACÁ NO ES. Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar Dr. Camilo Cordero Fabbri [en el papel está su número de teléfono], Dr. Norberto Manuel Abeledo [con otro número telefónico]”, decía el escrito, según informó La Nación.

Cuando sucedió el procedimiento en el búnker del empresario sobre la calle Defensa 1400, Cordero Fabbri apareció, preguntó qué ocurría, se fue y no volvió.

En la OA, Fabbri estaba a cargo de fortalecer la «ética y la integridad» en la administración pública y trabajaba de recibir, caratular y empezar cualquier tipo de trámite que ingresaba al sector.

Fue designado en el año 2016 como Asistente Técnico de Investigaciones y, si bien su paso iba a ser transitorio, finalmente se quedó dentro del Estado.

Fabbri no es el abogado defensor de Calvete en el caso ANDIS, pero sí figura como su defensor en el expediente en el que el empresario fue condenado como explotador de la "prostitución ajena", en un caso que tiene lo tiene preso en Ezeiza desde hace un mes.

La hija de Calvete renunció a su cargo en el ministerio de Economía

Ornella Calvete, quien se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio, presentó su renuncia. La decisión se produjo luego de que en un allanamiento en su domicilio encontraran aproximadamente 700.000 dólares en efectivo. Este operativo se inscribe en la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La cartera económica, a cargo del ministro Luis Caputo, aceptó la dimisión de Calvete. Desde el ministerio se consideró «insostenible» su permanencia en el puesto ante el avance de la causa judicial.

A pesar de estos movimientos, las autoridades aseguraron que el área que conducía la exfuncionaria mantiene su funcionamiento sin interrupciones, aunque no trascendieron nombres para su eventual reemplazo.

El allanamiento en la vivienda de Calvete se concretó el pasado 9 de octubre de 2025, como parte de una serie de procedimientos ordenados por el Ministerio Público Fiscal. Durante el registro, además de la importante suma de dinero en diversas monedas extranjeras, se incautaron documentos y dispositivos electrónicos. Todo el material fue incorporado al expediente judicial de la causa ANDIS.

La investigación judicial se ha extendido al entorno familiar de la exfuncionaria, según indicaron fuentes de la causa. Miguel Ángel Calvete, padre de Ornella, fue citado a prestar declaración indagatoria en Comodoro Py. Documentos analizados por los investigadores revelaron intercambios de mensajes entre padre e hija, evidenciando preocupación por el dinero y sugiriendo posibles respuestas ante las preguntas judiciales.

En una de las comunicaciones, fechada el 12 de septiembre de 2025, la entonces funcionaria alertó a su padre sobre la presencia policial. Posteriormente, Miguel Ángel Calvete habría recomendado explicaciones para el dinero incautado, como que «me lo prestó alguien». Estos diálogos también aluden a la situación financiera de la firma INDECOM y la disponibilidad de «cash blanco», indicios que la fiscalía analiza en relación con posibles maniobras irregulares vinculadas a contratos con proveedores públicos.