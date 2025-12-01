Expectativas para un nuevo fin de semana largo: Hay paquetes turísticos desde $37mil

Se viene un último fin de semana largo. Paola, representante de la agencia Paradigma Travel, en diálogo con Informate Salta, analizó el comportamiento de los visitantes y expectativas para este fin de semana largo.

El fin de semana pasado “hubo un poquito de movimiento, pero no fue lo que esperábamos. Dada la circunstancia de cómo está todo, algo más de gente se vio, sobre todo el viernes y sábado”, explicó.

Según detalló, la mayoría de los turistas llegaron desde provincias cercanas y algunas del centro del país, aunque en una cifra considerablemente menor que en otros fines de semana largos.

“Se vio gente de Tucumán, Santiago del Estero, Buenos Aires y Córdoba, pero muy poco a comparación de otros fines largos”, describió.

En cuanto al desempeño dentro del sector, Paola destacó que los rent a car fueron los que mayor actividad tuvieron, desplazando incluso a las excursiones tradicionales.

“Los rent a car fueron los que mejor trabajaron"

"A nivel excursiones, seguimos con los mismos precios desde enero, alrededor de 38 mil o 40 mil pesos”, agregó.

"Nos arriesgamos y con las expectativas solamente tener fe y esperar a que se trabaje bien".

Desde el sector aseguran que la situación económica nacional y la caída del consumo impactaron de lleno en la demanda turística. Aunque algunas agencias lograron sostener la actividad, el balance general deja más incertidumbre que alivio.