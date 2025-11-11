Cafayate y Cachi, los preferidos del finde largo en Salta: Mirá los precios

Con la llegada del fin de semana largo del 21 de noviembre, el sector turístico de Salta se prepara con moderadas expectativas, anticipando un leve repunte antes del descenso habitual de la temporada.

En diálogo con Informate Salta, Paola, de la agencia Paradigma Travel, explicó que noviembre suele ser un mes de transición: “Tenemos expectativas, pero la realidad a veces es diferente. Noviembre siempre es un poquito más bajo y después del 10 de diciembre baja casi del todo por las cenas de egresados, las reuniones de fin de año y la gente que prefiere quedarse con la familia.

"Este es el último tironcito del año”

Según detalló, durante las fiestas el movimiento turístico es mínimo: “No es habitual que la gente venga a hacer excursiones en esa época. Los que llegan suelen ser familiares o salteños que eligen quedarse, pero las ventas en esas fechas son muy bajas”.

Entre las excursiones más elegidas por los visitantes se destacan Cafayate, Cachi, Salinas Grandes y Humahuaca, con una demanda repartida entre los cuatro destinos. Los precios, según la agencia, oscilan entre los $45.000 y $50.000, con la posibilidad de pago en tres cuotas con tarjeta o promociones en efectivo.