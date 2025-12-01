¡Atención! El martes 16 se paga el aguinaldo a los trabajadores provinciales

El Gobierno de la Provincia informó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre de 2025 estará acreditado el martes 16 para todos los trabajadores de la administración pública.

La acreditación alcanzará a empleados de la administración central, organismos descentralizados, salud, seguridad, educación y demás sectores del Estado provincial.

Desde el Ministerio de Economía y Servicios Públicos destacaron que la medida se enmarca en la política de garantizar previsibilidad salarial y cumplir en tiempo y forma con las obligaciones del Estado, brindando tranquilidad a las familias salteñas de cara a las Fiestas de Fin de Año.