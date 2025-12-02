Orán: Tres acusados por una entradera irán a juicio con arresto domiciliario

En Orán, tres hombres acusados de participar en una entradera ocurrida el 25 de enero de 2025 fueron enviados a juicio y continuarán el proceso bajo arresto domiciliario. La resolución se tomó durante la audiencia de Control de Acusación realizada el viernes 28 en el Juzgado de Garantías N° 2.

El caso investigado comenzó cuando una cambista fue asaltada en su casa a punta de arma de fuego y sufrió el robo de varios miles de dólares y pesos. En los allanamientos posteriores, en la vivienda de uno de los acusados, identificado como Velázquez, se secuestraron marihuana y una balanza gramera. Por este motivo se agregó una acusación por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante la audiencia, la Fiscalía Penal a cargo de la Dra. Murúa presentó el requerimiento a juicio. La defensa de Velázquez, representada por el abogado Cristian Illesca, pidió el sobreseimiento por el delito vinculado a drogas y solicitó que su cliente continúe el proceso en arresto domiciliario. Argumentó el tiempo de detención preventiva y la falta de pruebas firmes sobre su responsabilidad.

Después de escuchar a las partes, el juez resolvió elevar la causa a juicio por robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda. También dispuso que Velázquez y los otros dos acusados cumplan arresto domiciliario con monitoreo mediante tobillera electrónica.