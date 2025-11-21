Los fuertes vientos provocaron daños en una estatua de Las Voces de Orán

En la mañana del viernes, se registraron fuertes ráfagas de viento en la localidad de Orán-

Producto del viento se provocaron daños significativos en una de las estatuas del grupo “Las Voces de Orán”, ubicado en la rotonda de la zona sur de la ciudad.

Según publicó el medio Informate Orán, vecinos que circulaban por el lugar reportaron que la cabeza de una de las figuras fue arrancada por la fuerza del viento, quedando la estructura visiblemente dañada.





