Otra vez Rosario de la Frontera: Detienen a joven de 20 años con más de 30 dosis de cocaína

El hecho ocurrió días atrás en la localidad de Rosario de la Frontera. El procedimiento fue realizado por la División Narcocriminal. Un hombre quedo a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía local.

El martes por la tarde, en el barrio Loteo Los Abuelos, durante un patrullaje preventivo llevado a cabo por efectivos de la División Narcocriminal de Rosario de la Frontera, se detectó a un joven de 20 años que transportaba entre sus prendas de vestir varias dosis de estupefacientes.

En ese contexto, el sujeto fue demorado. Se secuestraron 34 dosis de cocaína, quedando a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.