Tras romper la tobillera electrónica e intentar matar a su ex, fue condenado a prisión

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate contra Pedro Fernando Ortiz, acusado como autor del delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género, agravado por el uso de un arma de fuego, en concurso real con amenazas.

Este martes, al reanudarse la audiencia de debate, se dio lugar a los alegatos de las partes. A su turno, la fiscal Sodero Calvet sostuvo la acusación y solicitó que Ortíz sea condenado a la pena de 15 años de prisión de ejecución efectiva, una reparación integral a la víctima y que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.

La defensa técnica solicitó que sea condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva como autor del delito de lesiones graves.

El juez de la Sala V del Tribunal de Juicio, Marcelo Rubio, luego de deliberar, dio a conocer el veredicto, condenando al acusado a la pena de 14 años de prisión efectiva, lo declaró reincidente por primera vez y fijó una reparación económica integral para la víctima.

En el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

El hecho investigado tuvo lugar el 20 de septiembre de 2023, en el barrio San Benito de la ciudad de Salta, cuando una mujer de 23 años concurrió al domicilio del acusado para retirar sus pertenencias tras dar por finalizada la relación de pareja que mantenían.

Ortíz, a quien se le había otorgado el beneficio de prisión domiciliaria tras ser condenado por comercialización de estupefacientes, llegó en ese momento al lugar y, tras una discusión, le profirió amenazas.

La mujer, acompañada de su madre y una hermana, se retiró de la vivienda caminando y, frente a una gomería del barrio San Benito, fue alcanzada por el acusado, quien desobedeció las condiciones de la prisión domiciliaria, rompió la tobillera electrónica, y llegó conduciendo un vehículo. Desde el interior, efectuó un disparo de arma de fuego contra la mujer, para luego huir.

Fue detenido por personal policial cuando intentaba fugarse en un taxi desde su domicilio, llevando consigo dinero, las llaves del automóvil y un proyectil de arma de fuego.

La mujer fue trasladada al hospital San Bernardo, donde recibió asistencia, lográndose evitar un desenlace fatal.