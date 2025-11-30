Corrió tras el ladrón y lo atrapó: Un policía de franco frustró un robo en Villa María Esther

Un hombre de 30 años fue demorado este sábado al mediodía en Villa María Esther luego de una persecución iniciada por un efectivo de Infantería que se encontraba de franco, tras advertir el robo de un celular a una mujer en la vía pública. El policía reaccionó de inmediato, siguió al sospechoso —que circulaba en bicicleta— y logró detenerlo a pocos metros del lugar, permitiendo recuperar el teléfono sustraído.

El hecho ocurrió en la intersección de Dámaso Uriburu y Manuel Eusebio Abdo, donde la víctima pidió auxilio al ser abordada por el ciclista que le quitó su celular y huyó. La rápida intervención del efectivo, que presenció la situación mientras se encontraba fuera de servicio, fue clave para evitar que el delincuente escapara.

El elemento robado fue recuperado y ya fue restituido a su propietaria. Intervino la Fiscalía Penal 4, que tomó conocimiento del caso y dispuso las medidas correspondientes.