Una empresa indígena nacida en la Puna que hoy impulsa desarrollo real: la historia del Grupo Vacazur Hermanos

En lo más profundo de la Puna salteña, donde la tradición indígena se mezcla con el esfuerzo silencioso de su gente, una familia transformó su historia en un motor de desarrollo regional. El Grupo Vacazur Hermanos, integrado por Luis, Vilma, Cristian, Ramiro, Amalia, Magui, Johana y Romina, hijos de Doña Pascuala y Don Benito Vacazur, es hoy uno de los ejemplos más sólidos de cómo una empresa de origen indígena puede crecer, profesionalizarse y convertirse en un actor clave dentro de la minería argentina.

Lo que comenzó hace 26 años como un emprendimiento familiar se transformó en un grupo consolidado que actualmente reúne más de 150 colaboradores, en su mayoría de comunidades originarias de San Antonio de los Cobres, Olacapato, Tolar Grande, Salar de Pocitos y toda la franja puneña. Todos registrados, capacitados y con oportunidades reales de desarrollo profesional.

Su crecimiento está basado en tres pilares: identidad indígena, profesionalización constante y compromiso social y ambiental.

A lo largo de los años, GVH y Nuevo Bus pasaron de brindar servicios básicos a convertirse en proveedores estratégicos en logística, transporte, seguridad vial, rescate y emergencias para compañías internacionales como Rio Tinto, First Quantum Minerals y otras grandes operadoras del Triángulo del Litio.

Pero más allá de los servicios, lo que distingue a la empresa es su visión. Desde el primer día, la familia Vacazur se propuso que la gente de la Puna no fuera espectadora del desarrollo minero, sino protagonista. Y ese objetivo hoy se refleja en la formación de decenas de jóvenes puneños como conductores de alta montaña, técnicos, rescatistas y profesionales calificados.

Un gesto que vuelve al origen

Uno de los hechos recientes que sintetiza esta filosofía es la donación de una Toyota Hilux 0 km a la comunidad Kolla de Olacapato. Un gesto que no solo aporta una herramienta concreta para mejorar la movilidad y la gestión comunitaria, sino que reafirma la gratitud de la familia hacia su tierra.

“Siempre dijimos que no queríamos una propina. No queríamos aparecer en las fotos de los turistas. Queríamos construir desde adentro, como protagonistas”, señaló Luis Vacazur.

Un modelo que crece con otras comunidades

Además de Olacapato, el Grupo Vacazur Hermanos trabaja de manera permanente y articulada con otras comunidades aledañas a los proyectos mineros, fortaleciendo vínculos sociales y generando empleo genuino. Colaboran con familias y referentes comunitarios de San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Salar de Pocitos, Santa Rosa de los Pastos Grandes y Campo Quijano, consolidando un círculo virtuoso que combina oportunidades laborales, servicios locales y participación directa en la cadena productiva.

El desafío que viene

Hoy, GVH y Nuevo Bus representan una nueva etapa para la Puna: la de empresas indígenas, formales, profesionales y conectadas con estándares internacionales, pero sin perder la raíz que les dio origen.

Con más de 150 colaboradores, presencia en distintos proyectos mineros y un compromiso ambiental creciente, la familia Vacazur muestra que el desarrollo puede ser genuino cuando nace desde la propia comunidad.