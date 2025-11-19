Exoneran a un sargento de la Policía de Salta tras ser condenado

El Gobierno provincial dispuso la exoneración del sargento ayudante de la Policía de Salta, M. L. Q. R, luego de que una investigación administrativa y una sentencia penal confirmaran graves transgresiones a sus deberes funcionales.

El caso se inició tras una denuncia penal presentada en contra de M.L.Q.R, como consecuencia, la Jefatura de Policía resolvió su pase a Situación Pasiva por medio de las resoluciones Nº 24.810/2020 y 22.752/2023, conforme lo establece la Ley 6193 del Personal Policial.

Paralelamente, la Secretaría de Seguridad ordenó la instrucción de un Sumario Administrativo, que avanzó en paralelo al proceso penal. Con posterioridad, la Sala VI del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Centro dictó condena en la causa Nº 169.273/2023, fallo que se incorporó al expediente administrativo.

Tras el cierre del sumario, la Dirección General de Asuntos Internos emitió el Dictamen Nº 46/2025, recomendando la destitución del agente por exoneración. El dictamen fue respaldado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio y por la Fiscalía de Estado.

Según las actuaciones, quedó acreditado que M.L.Q.R incurrió en múltiples violaciones al Reglamento General de la Policía. Además, incumplió obligaciones previstas en el artículo 30 incisos a) y c) de la Ley 6193. Estas faltas configuran causales suficientes para aplicar la sanción máxima prevista en el artículo 61 inciso b) de dicha norma.

El decreto remarcó que el procedimiento disciplinario respetó plenamente el debido proceso, permitiendo al agente presentar descargos, ofrecer prueba y ejercer su defensa en distintas etapas del sumario, tal como consta en las actuaciones.