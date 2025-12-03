Trapitos le cobraron para cuidarle el auto, pero se lo desvalijaron

Trapitos le cobraron para cuidarle el auto, pero se lo desvalijaronSociedad03/12/2025
imagen ilustrativa
En calle San Luis y Alberdi, cerca de la conocida casa de velatorios, vecinos denuncian delitos provocados por trapitos.
Según comentan habría una ola de robos que tienen como principales autores a estas personas, por lo que piden a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto.
“Lo insultó con el trapo en la mano”: Tenso episodio entre un conductor y un limpiavidrios en Güemes
Quien fue victima de un robo fue David, ya que al ir a un velorio un trapito le pidió dinero, le pagó, pero le avisaron que los vidrios habían sido forzados y bajados: “Son los mismos que me pidieron” dijo a Las Informantes al día.
Mientras un vecino comentaba que estas situaciones de inseguridad son moneda corriente en la zona, dos personas discutían, quienes aparentemente serían trapitos: “Estamos cansados (…) gente que viene a drogarse nada más”.
