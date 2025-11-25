“Lo insultó con el trapo en la mano”: Tenso episodio entre un conductor y un limpiavidrios en Güemes

Un automovilista vivió un momento de tensión en una de las esquinas más transitadas del departamento de Güemes. Según relató, al detenerse en un semáforo, un limpiavidrios se acercó para ofrecerle el servicio.

Ante la negativa, la reacción fue inesperada: el joven lo insultó de inmediato, trapo en mano, generando un clima de agresividad que sorprendió al conductor.

El automovilista contó que logró fotografiar el momento desde el interior de su vehículo. “Justo pude sacar la foto”, expresó luego al medio Que Pasa Salta, donde compartió lo ocurrido.

Según su relato, el semáforo cambió a verde pocos segundos después, lo que le permitió avanzar y retirarse del lugar sin que el episodio escalara: “No sabía cómo iba a reaccionar. Por suerte se puso en verde y me fui”, añadió.

Vecinos y conductores de la zona aseguran que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia, especialmente en horarios donde el tránsito se congestiona y los vehículos quedan detenidos por más tiempo.