¿Qué robaron los argentinos en el shopping de Miami?

El fin de semana cinco argentinos fueron detenidos acusados de robar varias tiendas de un reconocido shopping de Miami.

Según trascendió, todos ellos son oriundos de Mendoza y deberán pagar una fianza de entre 500 y 5000 dólares cada uno. Además, les prohibieron acercarse al Dolphin Mall de por vida.

Los mecheros vip se habrían internado llevar mercadería valuada en más de dos mil dólares. Entre los productos había: varias valijas de la tienda Burlington, una camiseta Tommy Hilfiger (16.99 dólares), un paraguas Tommy Hilfiger (19.75 dólares), una chaqueta Columbia (120 dólares), otras cuatro chaquetas (valuadas en más de 100 dólares cada una), un suéter (21.99 dólares), dos camisetas (22.25 dólares cada una), un cinturón (24.75 dólares), un pantalón deportivo (42.25 dólares), dos jeans de más de 40 dólares cada uno, una billetera (27.25 dólares) y un paraguas (19.75 dólares).