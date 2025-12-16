El departamento de Santa Cruz se declaró en desastre. El Torno, Porongo, Warnes y Montero son los más golpeados.

Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Sedes, confirmó que se han identificado a 12 de los 20 fallecidos producto de las riadas en el departamento de Santa Cruz. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes municipios, por lo que aún quedan por conocer la identidad de ocho personas más.

La lista de fallecidos es la siguiente

1.- Ángel Ramallo Ayala, 49 años, encontrado en La Calera

2.- Melchor Manrique Lino, 80 años, encontrado en La Calera

3.- Felipe Waranka Flores, 42 años, encontrado en La Calera

4.- Verónica Condo, 32 años, encontrada en La Calera

5.- Juan Zelaya Balanza, 63 años, encontrado en Nuevo Surutú

6.- Víctor Martínez Mesa, 53 años, encontrado en La Calera

7.- Félix Mamani García, encontrado en La Calera

8.- Pastora Rodríguez Carballo, encontrada en La Calera

9.- Clemencia Caero Fernández, encontrada en el Playón Forestal

10.- Magaly Terceros Caero, encontrada en el Playón Forestal

11.- Ignacio Benavides Cuéllar, 68 años, encontrado en Nuevo Surutú

12.- Marianela Condo, 30 años, encontrada en Quebrada León

La lista de desaparecidos

El lista de los desaparecidos en El Torno está compuesta por:

1.- José Serrano (Quebrada León)

2.- Simona Quispe (Quebrada León)

3.- Raúl Martínez (Quebrada León)

4.- Daniel Tijera (Quebrada León)

5.- Mario Pizarro (Quebrada León)

6.- Darío Pizarro (guardaparque Amboró) (Quebrada León)

7.- Juana Uyuquipa (Quebrada León)

8.- Francisco González (Quebrada León)

9.- Daniel Severiche (padre) (Quebrada León)

10.- Daniel Severiche (hijo) (Quebrada León)

11.- Catalina Cababa e hijo (Quebrada León)

12.- Esteban Condo (Quebrada León)

13.- Martina Espinoza (Quebrada León)

14.- Sofía Quispe condo (hija) (Quebrada León)

15.- Roberta Solís (Quebrada León)

16.- Wilson Pizarro e hija (5 meses) (Quebrada León)

17.- Hija de Wilson Pizarro de 5 meses (Quebrada León)

18.- Florentino Zambrana Coca (70 años)(Quebrada León)

19.- Tomas Rodríguez (Quebrada León)

20.- Santusa Baldez Cano (Comunidad Lira)

21.- Remigio Terceros (El Playón)

22.- Valerio Soraide Baldez (Comunidad Lira)

23.- Adelaida López Toledo (Espejos)

24.- Severino Perca (El Cafetal)

En cuanto a las familias afectadas, desde el Viceministro de Defensa Civil informaron que hay 600 en El Torno y 1.500 en Colpa Bélgica, donde el puente que une al municipio con la carretera a Warnes, colapsó.