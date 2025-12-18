Trump no habló de guerra con Venezuela y solo resaltó los logros de su gobierno

Pese a que se especulaba con el anuncio de una probable incursión terrestre en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo esta noche un balance de sus once meses de gestión, con especial hincapié en sus logros a nivel económico, y críticas hacia su antecesor en el cargo Joe Biden, a quien responsabilizó por la llegada masiva de inmigrantes ilegales.

En ese sentido, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario hizo una breve descripción del conflicto con Venezuela, al decir que "las drogas (procedentes de ese país) estaban envenando a nuestra población", al justificar el despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe y el Pacífico.

El periodista ultraconservador Tucker Carlson conmocionó a todos los estamentos al decir más temprano que Trump iba a anunciar una nueva incursión sobre Venezuela, en medio de la tensión creciente entre ambos países, con el ataque a barcos que spuestamente partían desde la nación sudamericana con drogas que serían comercializadas en territorio estadounidense.

"La guerra se acerca y se anunciará esta noche", aseveró Carlson, quien desde su despido de la cadena Fox News armó sus propios programas de streaming. Y añadió que "me opongo a esto, y seguramente a partir de ahora dirán que soy comunista, pero no lo soy".

"Mi oposición viene a partir de lo que ví en estos últimos 25 años, cuando me tocó cubrir estas historias. Irak, Afganistán... Que yo sepa, no ha habido un cambio de régimen forzado que haya beneficiado a Estados Unidos ni al mundo", afirmó el periodista, en declaraciones al podcast "Judging Freedom" (Juzgando la Libertad).

Más allá del yerro de Carlson, durante su alocución Trump también remarcó los distintos logros de su gestión, desde que asumió en enero último, y se vanaglorió por haber conseguido "el fin de la guerra en Gaza", y por haber detenido "el ingreso de extranjeros ilegales por la frontera sur".

Además, aseveró en su discurso a todo el país que "bajaron los precios, cuando antes bajaban los salarios, se abrieron fábricas y el aumento de aranceles está rindiendo sus frutos".

El magnate no escatimó críticas para su antecesor Joe Biden y aseveró que "Los demócratas nos hicieron mucho daño", y lo acusó de haber fomentado la "invasión de extranjeros", quienes "les robaron empleos a los estadounidenses".

EL CONFLICTO CON VENEZUELA

Desde que Estados Unidos inició las operaciones militares en el Mar Caribe y el Pacífico, en agosto pasado y en el marco de una supuesta lucha contra el narcotráfico, fallecieron alrededor de 95 personas, todos tripulantes de esas embarcaciones, señaladas por el presunto traslado de drogas. Esos ataques se llevaron a cabo sin procedimiento judicial y sin una declaración formal de guerra por parte del Congreso norteamericano.

Luego, y tras un pedido del mandatario, las autoridades del Pentágono reforzaron el operativo con la llegada del portaaviones 'Gerald R.Ford', el buque de guerra más grande del mundo, en una demostración de poder militar con claros efectos políticos sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Además, la semana pasa las fuerzas estadounidenses incautaron un barco petrolero de Venezuela -Skipper- lo que tensó aun más las relaciones entre los gobiernos de Washington y Caracas.__IP__

Según el gobierno estadounidense, el Skipper es un “buque fantasma”, sancionado anteriormente por Washington por haber transportado, supuestamente, petróleo iraní en el mercado clandestino internacional.