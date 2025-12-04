Con la llegada del verano, recomiendan ajustar los hábitos alimenticios para prevenir enfermedades

Con las altas temperaturas y el inicio de las vacaciones, especialistas insisten en la importancia de modificar la alimentación para acompañar los cambios del verano y cuidar la salud, especialmente de los niños. En diálogo con Informate Salta, la nutricionista Sonia Gómez brindó una serie de recomendaciones clave para afrontar esta etapa del año.

Gómez explicó que uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es el tamaño de las porciones, un comportamiento que —según advirtió— se ha distorsionado con el tiempo. “Es muy importante comenzar regulando la porción. Las porciones cada vez se sirven más grandes, dobles o triples, y las vamos repitiendo. El primer mensaje sería concientizar sobre esto”, señaló.

Con la llegada de las vacaciones escolares, la alimentación infantil se convierte en un desafío para muchas familias. La especialista destacó la importancia de ofrecer opciones saludables: “Hay que enviarles una colación rica en fibras, como una fruta. Y si quiero regular con algún alimento como una galleta o un alfajor puedo equilibrarlo, pero hay que formarles el hábito”.

La nutricionista remarcó que una buena alimentación en la infancia influye directamente en el desarrollo físico y mental: “Los nutrientes favorecen la inteligencia, la sensibilidad y hasta el comportamiento de los niños”. A su vez, alertó sobre un aumento en diagnósticos que antes eran excepcionales: “Ya hay niños con dislipidemias, niveles altos de colesterol y triglicéridos, e incluso casos de diabetes infantojuvenil”.

En cuanto a los adultos, Gómez observó una tendencia preocupante: “Hay muchas patologías intestinales relacionadas con lo emocional o psicológico. La alimentación influye muchísimo en cómo nos sentimos”.

Además, explicó que en verano es fundamental mantener una correcta hidratación y sumar alimentos frescos: “Hay que consumir agua, limonadas, infusiones con clavo de olor, con cúrcuma o fenogreco. Y si es posible incorporar ensaladas crudas con zanahoria rallada, apio, espinaca.

"Tenemos que incluir diariamente los cinco colores entre frutas y verduras, y si son crudas, mejor”

Para cerrar, la profesional hizo hincapié en que pequeños cambios sostenidos pueden traducirse en grandes mejoras: hábitos más sanos, mejor digestión, mayor bienestar general y una infancia más saludable.