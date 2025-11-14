Día Mundial de la Diabetes: Preocupa el aumento de casos en niños y adolescentes

Hoy, 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, una fecha para concientizar e informar sobre esta enfermedad que afecta no solo a adultos, sino también a jóvenes.

La diabetóloga, Patricia Ovejero, comentó sobre el avance de la diabetes a nivel mundial y dijo que se vive hoy como una pandemia.

En diálogo con FM Aries señaló la importancia de informar y promover cambios de hábitos que permitan prevenir la diabetes tipo 2, sobre todo porque se advierten un futuro preocupante en la próxima década con un aumento de pacientes.

La diabetes tipo 2 es la más frecuente y se desarrolla por los malos hábitos de vida, sedentarismo y obesidad, explicó la diabetóloga, ya que llevan al desgaste del páncreas, que es el encargado de producir insulina.

“(…) detrás del aumento de casos están, principalmente, los malos hábitos de vida”.

Lo alarmante es el rango etario que abarca la enfermedad, ya no solo se diagnostica en personas de 40 o 50 años, sino también en jóvenes tanto niños como adolescentes.

“Es una enfermedad crónica (…) pero muchos casos pueden prevenirse si actuamos a tiempo”.

El sedentarismo y sobrepeso favorecen al desarrollo de la diabetes tipo 2, por lo que es necesario modificar hábitos y tener una alimentación saludable, movimiento diario y controles médicos regulares.