¡Insólito! Vecina dañó a propósito las obras del Complejo Municipal de Cerrillos

La Municipalidad de Cerrillos denunció un nuevo episodio de vandalismo que, según afirmaron, fue provocado por una vecina lindera al predio donde avanza la construcción del complejo municipal.

Durante la mañana, trabajadores detectaron una manguera que arrojaba agua desde una pared colindante, lo que impidió la correcta colocación del piso parquet recientemente iniciado.

El hecho fue reportado inmediatamente a la Policía, ya que, de acuerdo con el municipio, pone en riesgo una obra valuada en unos $107 millones, considerada clave para la comunidad.

El proyecto contempla el cerramiento total de la nave deportiva, nuevos desagües pluviales, la instalación del piso parquet y otras mejoras estructurales.

Desde el Ejecutivo señalaron que ya se registraron episodios previos, como el arrojo de piedras durante eventos y entrenamientos y la quema de restos de poda en el límite de la obra, acciones que afectan tanto el avance de los trabajos como la seguridad de quienes utilizan el espacio deportivo.

La Municipalidad informó que ya tomó acciones legales para frenar estos hechos y proteger la inversión pública. Además, ratificó que las tareas continuarán según lo previsto, con el objetivo de garantizar que el Complejo siga transformándose en un espacio moderno, seguro y al servicio de todos los cerrillanos.