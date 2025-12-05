El IPS envió al Circulo Médico el nuevo contrato y esperan definiciones

El IPS envió al Circulo Médico el nuevo contrato y esperan definicionesSalud05/12/2025
Tal cómo estaba previsto este viernes se envió desde el Instituto Provincial de la Salud el nuevo convenio al Círculo Médico de Salta, en el marco de la discusión que se lleva adelante.
“Tal como fuera acordado con las autoridades del Círculo Médico de Salta y dentro del plazo establecido, la obra social remitió a dicha institución la propuesta de convenio para su correspondiente análisis y consideración” informaron desde la organización.
Según indicaron desde el IPS se trabaja en acuerdos que garanticen “previsibilidad, calidad de atención y sustentabilidad del sistema de salud provincial”.
