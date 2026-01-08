En Salta no se detectaron casos de la “súper gripe H3N2″

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó que hasta el momento no se confirmaron casos de la nueva variante genética del virus Influenza A (H3N2), conocida como subclado K, en la provincia.

Según adelantaron, el caso sospechoso que estaba bajo estudio fue descartado tras los análisis realizados por el Instituto Malbrán. “Los estudios confirmaron que la muestra analizada no corresponde al subclado K, por lo que el caso quedó descartado”, explicó el director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García.

Desde la cartera sanitaria, recordaron que la prevención de infecciones respiratorias depende en gran medida del autocuidado.

Entre las medidas, se recomienda mantener las prácticas aprendidas durante la pandemia como el lavado frecuente de manos con agua y jabón; cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo al toser o estornudar; ventilar los ambientes diariamente y limpiar las superficies de uso común.

En cuanto a la inmunización, la vacuna correspondiente a la temporada 2025 sigue brindando protección efectiva contra formas graves de la enfermedad y reduce el riesgo de hospitalización.

En la provincia, la campaña de vacunación para grupos de riesgo ya finalizó; actualmente solo se aplica a mayores de 65 años que no se hayan vacunado el año pasado. Quienes ya recibieron la dosis no necesitan refuerzo. La campaña 2026 comenzará en marzo con la nueva cepa.

De acuerdo con reportes internacionales y la vigilancia epidemiológica nacional, el subclado K presenta síntomas similares a la influenza estacional, afectando con mayor severidad principalmente a personas mayores.

Hasta el momento, no se detectó un aumento de casos ni hospitalizaciones asociadas a esta variante, aunque se advierte sobre su mayor transmisibilidad. Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan mantener las medidas preventivas.