El borrador del nuevo convenio entre el IPS y el Círculo Médico podría estar listo esta semana

Si bien el plazo máximo para la presentación del nuevo convenio entre el IPS y el Círculo Médico de la Provincia de Salta, es el 15 de diciembre, el nuevo borrador ya está tomando forma y podría conocerse a fines de esta semana.

A través de un comunicado las autoridades del Círculo Médico de Salta informaron que el viernes 5 es el plazo que tiene el IPS, para la presentación del convenio sería analizado en los próximos días.

“Nos encontramos actualmente a la espera de dicha devolución a los efectos de ultimar detalles para poder elaborar en forma conjunta el Convenio definitivo que regirá las obligaciones contractuales de las partes en lo sucesivo” aseguran en el comunicado.

Si bien la fecha límite es el 15 de diciembre, la misma podría prorrogarse para avanzar en un convenio que contenga las principales necesidades de los profesionales.