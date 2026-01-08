Salta registró 36 casos de leishmaniasis en 2025, la mayoría se dieron en Orán

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS) que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 51, comprendida entre el 14 y el 20 de diciembre.

Durante 2025 se notificaron 36 casos de leishmaniasis cutánea humana en la provincia. Del total confirmado, el 75% se registró en el departamento Orán, lo que equivale a 27 casos.

San Martín concentró el 16,7%, con 6 casos; Anta aportó el 5,6%, con 2 casos; y Capital representó el 2,7%, con 1 caso.

La leishmaniasis cutánea es una enfermedad causada por parásitos, los cuales se transmiten al ser humano mediante la picadura de diferentes especies de insectos flebótomos.

Esta patología afecta principalmente la piel y las membranas mucosas. Por lo general, las lesiones cutáneas se desarrollan en el lugar donde ocurrió la picadura del flebótomo. En algunos casos, las lesiones también pueden afectar las membranas mucosas.

Además, la situación epidemiológica de otras EDIS en 2025 fue la siguiente: