¿Un cambio profundo o un simple retoque? El nuevo borrador que redefine el trabajo doméstico

El último borrador de la reforma laboral elaborada por el gobierno de Javier Milei introduce una serie de ajustes que reconfiguran el régimen del personal de casas particulares y de los trabajadores de plataformas. El documento, quien tuvo acceso Infobae, incorpora cambios que afectan tanto las obligaciones de los empleadores como las garantías de quienes prestan servicios.

Uno de los puntos centrales para el personal doméstico es la redefinición del período de prueba en los contratos por tiempo indeterminado. La propuesta fija un plazo de seis meses durante el cual cualquiera de las partes puede finalizar la relación sin expresar motivo y sin generar derecho a indemnización. Para evitar abusos, el borrador impone un límite explícito: el empleador no podrá aplicar este período con un mismo trabajador más de una vez.

Nuevos derechos y deberes para el sector doméstico

El texto también actualiza el conjunto de derechos y obligaciones del rubro. Se establece una jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales, con la posibilidad de distribuirlas de forma desigual siempre que no se superen las 9 horas por día. El descanso semanal deberá ser de 35 horas continuas, comenzando el sábado a las 13.

En lo operativo, el empleador podrá reemplazar la entrega de ropa y elementos de trabajo por un monto de dinero no remunerativo al finalizar el período de prueba. Además, deberá garantizar una alimentación adecuada según la modalidad de prestación (con retiro o sin retiro), contemplando desayuno, almuerzo, merienda y cena cuando corresponda. También se mantiene la obligación de contratar un seguro de riesgos del trabajo y se reafirma el descanso mínimo de 12 horas entre jornadas para el personal con retiro.

En el apartado de deberes, la reforma pone especial énfasis en la confidencialidad: prohíbe difundir información personal o sensible de la familia empleadora y exige cuidado de los bienes, cumplimiento de instrucciones y actitud diligente en las tareas cotidianas.

Pagos electrónicos y nueva documentación obligatoria

Otra novedad relevante es la obligatoriedad de instrumentar recibos de sueldo de manera electrónica. Serán emitidos a través de un sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y la constancia bancaria servirá como prueba suficiente de pago. El objetivo declarado es aumentar la trazabilidad y facilitar tanto los controles administrativos como eventuales reclamos.

Intereses y actualizaciones en futuros juicios

En materia judicial, el borrador equipara el esquema de intereses y actualizaciones para los juicios laborales del personal doméstico con los previstos en la Ley de Contrato de Trabajo. Esto apunta a otorgar mayor previsibilidad a los casos que lleguen a instancia judicial.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca cerrar una de las áreas más sensibles de la reforma, aunque aún queda por verse cómo impactará en la práctica cotidiana y qué debates abrirá en el Congreso y entre los actores del sector.