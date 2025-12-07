El clásico salteño terminó con 135 demorados y tensiones en la tribuna de Central Norte

El clásico entre Central Norte y Juventud Antoniana, disputado en el Padre Martearena a modo de amistoso, terminó siendo más movido fuera de la cancha que dentro de ella. A lo largo de la jornada se produjeron incidentes aislados y más de un centenar de personas fueron demoradas en el marco del amplio operativo de seguridad.

Desde horas del mediodía, la Policía montó controles en los ingresos al estadio, el sector de estacionamiento y las boleterías. Durante esos procedimientos se concretaron numerosas detenciones por conductas desordenadas y por intentar ingresar con elementos no permitidos. En total, se registraron 135 aprehensiones, según precisaron fuentes de seguridad.

Mientras el partido avanzaba sin sobresaltos, en la tribuna de Central Norte se vivieron momentos de fricción que obligaron a reforzar la presencia policial. Algunos empujones y discusiones con los efectivos generaron tensión, aunque la situación no escaló.

Aun tratándose de un encuentro amistoso, el choque entre los dos clubes más convocantes de la provincia volvió a poner a prueba el dispositivo de seguridad y evidenció la necesidad constante de garantizar un espectáculo sin incidentes.