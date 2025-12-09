Advierten que la picadura de alacrán en niños puede ser grave: Cómo actúa el antídoto

Con la llegada del verano y el aumento de temperaturas, en Salta vuelve a crecer la preocupación por la aparición de alacranes.

Según confirmó a InformateSalta el jefe del programa de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública, Dr. Nicolás Ruiz de Huidobro, la provincia ya suma 529 casos de picaduras hasta la semana 47, una cifra “similar a la del año pasado” y dentro de los parámetros esperados.

El especialista explicó que la distribución de alacranes es homogénea, aunque los departamentos Capital, Orán y San Martín encabezan la lista de zonas con mayor presencia. También se registran casos frecuentes en Güemes, Metán y Rosario de la Frontera.

Ruiz de Huidobro remarcó que los niños son la población de mayor riesgo, motivo por el cual la prioridad del suero está dirigida a ellos.

Según explicó, “los síntomas en los chicos aparecen rápido: sudoración, vómitos, taquicardia y palidez”, advirtió.

Cómo capturar al alacrán y cómo funciona el antídoto

En paralelo a la vigilancia sanitaria, el Ministerio lleva adelante por cuarto año consecutivo la campaña de recolección de alacranes vivos, fundamental para la producción del antídoto a nivel nacional. “Necesitamos que la gente acerque los alacranes vivos que encuentra en su casa”, pidió el funcionario.

Los ejemplares son enviados al Instituto Malbrán, que utiliza el veneno para elaborar el suero antiescorpiónico. En el primer envío de la temporada, Salta ya remitió 75 alacranes vivos.

La captura, aclaró, debe realizarla un adulto y con métodos seguros: “El frasco de vidrio y una hoja de papel es la forma adecuada para atraparlo sin tocarlo”.

Por último, recordó que no existe una equivalencia directa entre los ejemplares enviados y la cantidad de ampollas que recibe cada provincia, ya que el veneno “puede variar incluso dentro de la misma especie”.

Como medida de prevención, las autoridades sanitarias recomiendan evitar caminar descalzo, revisar la ropa y el calzado antes de usarlos, y también controlar la cama antes de acostarse. Además, es importante mantener los pisos limpios, tapar las rejillas y evitar la acumulación de escombros o malezas en los alrededores del hogar.