Preocupa la aparición de alacranes con el calor: Ya hay 529 casos de picaduras en el año

Salud05/12/2025
Según datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, la Provincia registró 29 nuevos casos de picaduras de alacrán en la semana comprendida entre el 16 y el 22 de noviembre, elevando a 529 el total acumulado en lo que va del año. 

La preocupación crece con la llegada del verano, cuando el calor y la humedad favorecen la aparición de estos arácnidos en viviendas y espacios urbanos.

Desde la cartera sanitaria advierten que el incremento de la temperatura suele generar mayor actividad de los alacranes, especialmente en zonas con cloacas, humedad o acumulación de residuos.

Por eso, recomiendan extremar las medidas de prevención: revisar calzado y ropa antes de usarlos, sellar grietas, mantener patios y desagües limpios y evitar la acumulación de escombros.

El alacrán más común en Salta
En la provincia predomina un alacrán de color castaño claro, con tres bandas marrones en el lomo, patas uniformes y pinzas finas y largas.

Mide entre 4 y 6,5 centímetros y posee un aguijón con el que inyecta su veneno. Es nocturno y se alimenta de otros insectos, como cucarachas y arañas, por lo que suele ingresar a los hogares en busca de comida, escondiéndose entre maderas, hojarasca, escombros o desagües.

Síntomas de la picadura
La picadura provoca dolor con sensación de quemadura, enrojecimiento y adormecimiento en la zona afectada. En niños y adultos mayores, los síntomas pueden ser más graves: piel pálida, fiebre, temblores, vómitos, taquicardia, somnolencia, cólicos y diarrea. Las picaduras suelen ocurrir en miembros inferiores, en noches calurosas o con tormenta.

Qué hacer ante una picadura
Aplicar frío en el lugar para retardar la absorción del veneno.
No realizar tratamientos caseros.
Acudir de inmediato al centro de salud u hospital más cercano.

En Salta capital, la atención se brinda en la Guardia del Hospital Señor del Milagro, que además cuenta con un área de Zoonosis y suero anti-alacrán disponible.

