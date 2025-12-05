Preocupa la aparición de alacranes con el calor: Ya hay 529 casos de picaduras en el año

Según datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, la Provincia registró 29 nuevos casos de picaduras de alacrán en la semana comprendida entre el 16 y el 22 de noviembre, elevando a 529 el total acumulado en lo que va del año.

La preocupación crece con la llegada del verano, cuando el calor y la humedad favorecen la aparición de estos arácnidos en viviendas y espacios urbanos.

Desde la cartera sanitaria advierten que el incremento de la temperatura suele generar mayor actividad de los alacranes, especialmente en zonas con cloacas, humedad o acumulación de residuos.

Por eso, recomiendan extremar las medidas de prevención: revisar calzado y ropa antes de usarlos, sellar grietas, mantener patios y desagües limpios y evitar la acumulación de escombros.

El alacrán más común en Salta

En la provincia predomina un alacrán de color castaño claro, con tres bandas marrones en el lomo, patas uniformes y pinzas finas y largas.

Mide entre 4 y 6,5 centímetros y posee un aguijón con el que inyecta su veneno. Es nocturno y se alimenta de otros insectos, como cucarachas y arañas, por lo que suele ingresar a los hogares en busca de comida, escondiéndose entre maderas, hojarasca, escombros o desagües.

Síntomas de la picadura

La picadura provoca dolor con sensación de quemadura, enrojecimiento y adormecimiento en la zona afectada. En niños y adultos mayores, los síntomas pueden ser más graves: piel pálida, fiebre, temblores, vómitos, taquicardia, somnolencia, cólicos y diarrea. Las picaduras suelen ocurrir en miembros inferiores, en noches calurosas o con tormenta.

Qué hacer ante una picadura

Aplicar frío en el lugar para retardar la absorción del veneno.

No realizar tratamientos caseros.

Acudir de inmediato al centro de salud u hospital más cercano.

En Salta capital, la atención se brinda en la Guardia del Hospital Señor del Milagro, que además cuenta con un área de Zoonosis y suero anti-alacrán disponible.



